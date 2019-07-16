Туктамышева сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
«Официальное объявление! Я не буду выступать на Олимпиаде 2020 года в Токио. Как говорится, по техническим причинам. Я была уверена, что Олимпиада в Японии будет мои лучшим шансом. Моё проклятие реально, ещё одна пропущенная Олимпиада», – написала Туктамышева в своём «твиттере».
Отметим, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут летними.
22-летняя Елизавета Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира—2019. Она не выступала на Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане.
Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева вместе сфотографировались в купальниках
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