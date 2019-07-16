Фигуристка Самодурова рассказала про новые короткую и произвольную программы

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова рассказала о выборе музыки для прокатов в новом сезоне. Короткую программу фигуристка будет исполнять под «Bamboleo» — Gipsy Kings, а произвольную под фрагмент из «Мулен Руж».



«Довольна прошлым сезоном потому, что он был чудесным. Даже не ожидала, что он будет таким, потому что я была третьим номером в сборной России, и когда выиграла чемпионат Европы, это было так: «Вау!» Думаю, мой тренер этого тоже не ожидал и был счастлив.

Новые программы? Они крутые. Мне нравятся. Короткая программа будет под «Bamboleo» — Gipsy Kings, произвольная – под танго Роксаны. Полагаю, это мой стиль.

Моя цель – чисто исполнять программы и выучить тройной аксель», – сказала Самодурова в эфире YouTube-канала John Wilson Blades.



В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.