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Биатлонист Волков — о своём состаренном фото: вывез внучат на океан

Биатлонист Волков — о своём состаренном фото: вывез внучат на океан
Другие / Биатлон 0

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков принял участие во флешмобе 40 Years Challenge. Благодаря функции приложения Face App каждый желающий может узнать, как он будет выглядеть в старости.

«Вывез внучат на океан», — подписал фото Волков.

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Волкова.

31-летний Волков — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону. Алексей не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России для подготовки к сезону-2019/20.

В Кубке мира—2018/19 лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он занял второе место общем зачёте.

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