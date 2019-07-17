Золотая медаль Олимпиады-2010 выставлена на аукцион в США
Золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере выставлена на продажу на аукционе в США, сообщает CBC. Ожидается, что лот будет стоить более $ 50 тыс. Награда выставлена на продажу на правах анонимности.
На Играх-2010 были разыграны три золотые медали в мужском фристайле. Их обладателями стали — канадец Александр Билодо (могул), белорус Алексей Гришин (лыжная акробатика) и швейцарец Михаэль Шмидт (ски-кросс). По словам представителя аукционного дома, эта награда точно не принадлежит 31-летнему Билодо, принесшему первое золото Канаде на домашней Олимпиаде.
Также сообщается, что это первое золото Игр-2010, которое выставлено на открытый аукцион.
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