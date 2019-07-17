Ягудин: скоро помирать, а нам с Плющенко никак не дают покоя

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опроверг мнение, что открыл школу фигурного катания в Минске, чтобы продолжить соперничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, имеющим собственную школу в Москве.

«Эту тему уже так заездили. Поймите, мы живем в разных направлениях, мы абсолютно разные, можно сказать, пожилые люди. А все опять вспоминают, что было миллиард лет назад. Хотя, с другой стороны, может, и хорошо. Значит, это было ярко, раз так запомнилось. Но со школой у меня точно не было мысли – мол, у Жени есть, давайте тоже сделаем. Просто будет здорово, если и у Плющенко будут хорошие спортсмены, и у Ягудина. Будут ли они бороться друг с другом? Поживём увидим. А то открываешь Интернет, а там снова: «Ягудин против Плющенко». Или вообще: «С кем спал Ягудин?» Ну надоело! Реально, скоро помирать, а нам никак не дают покоя», — приводит слова Ягудина «Советский спорт».