Ягудин назвал кривые ноги преимуществом азиатских фигуристов
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о доминировании в современном фигурном катании спортсменов азиатского происхождения. Одним из их преимуществ он назвал кривые ноги.
«Они пониже ростом, более мягкие и прыгучие. С кривыми ножками, как я. С такой комплекцией удобнее кататься. И, конечно, все они трудоголики, их не нужно подгонять. А нашим требуется палка. Эта лень мешает добиваться результата. Только у нас можно услышать от фигуриста, который провалил короткую программу: «Что-то жарко во дворце, я сильно вспотел». Вместо того, чтобы сказать: «Я обос…ся», — приводит слова фигуриста «Советский спорт».
Ягудин также является четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при.
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