Минспорта РФ отказалось признать видами спорта крикет и муай-тай

Министерство спорта Российской Федерации отказалось признать крикет и муай-тай в качестве официальных видов спорта. Соответствующий документ подписал глава ведомства Павел Колобков. Приказ опубликован на сайте Минспорта.



Крикет однажды входил в олимпийскую программу- в 1900 году, но был исключён из неё уже к следующим Играм.

Спортивная федерация крикета Москвы планирует подать новую, дополненную заявку в Министерство спорта РФ в будущем году.

Муай-тай был признан МОК в 2016 году. Однако соревнования по тайскому боксу в рамках Олимпийских игр ни разу не проводились. Отдельно стоит отметить, что Россия в этом году примет чемпионат Европы по муай-тай.

Федерация муай-тай России входит во Всемирную федерацию муай-тай (WMF), созданную в 1995 году. Федерация тайского бокса России является членом Международной федерации любительского муай-тай (IFMA), ведущей свою историю с 1993 года.