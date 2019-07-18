Олимпийский чемпион Гришин продаст медали, чтобы помочь близкому человеку

Чемпион зимних Олимпийских игр – 2010 по фристайлу Алексей Гришин недавно выставил свои медали на аукцион. Спортсмен из Беларуси рассказал, что толкнуло его на этот шаг.

«Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина? Одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция, и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.



Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку.

Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл», — приводит слова Гришина Tut.