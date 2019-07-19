Австралийского велогонщика более часа не могли найти на этапе «Тур де Франс»

Загадочная история произошла на 12-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». 29-летний гонщик команды «Bahrain-Merida» Деннис Роан, являющийся чемпионом мира, считался одним из фаворитов этапа, однако за 80 км до финиша сошёл с дистанции по неизвестным причинам, говорится в сообщении Reuters.
Австралиец пропал из поля зрения представителей «Bahrain-Merida», и команда более часа не могла найти спортсмена или как-то связаться с ним. Затем она обнаружила велосипед Роана на автобусной остановке неподалёку от финиша этапа. Как оказалось, австралиец проехал оставшуюся часть на автомобиле.
Команда отказалась комментировать сход спортсмена и последующую ситуацию, отметив лишь, что физическое состояние велогонщика было отличным и не могло стать причиной отказа от продолжения борьбы. Во французских медиа появлялась информация, что перед сходом Роан активно спорил с представителями «Bahrain-Merida», сопровождавшими его на автомобиле команды.
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