Тренер «Янкиз» набросился на судью с матом, их игрок крушил битой всё вокруг
Тренер бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз» Аарон Бун выразил возмущение работой арбитра матча регулярного чемпионата MLB с «Тампой». После спорного момента с участием игрока «Нью-Йорка» Бретта Гарднера наставник подошёл к молодому судье Бреннану Миллеру и в лицо высказал ему все претензии.
«Мои ребята как дикари там, а ты начал эту игру как кусок дерьма. Мне тебя жаль, будь лучше. Тот парень — отличный питчер, но мои ребята сейчас как дикари. Давай, соберись», — цитирует Буна CBS Sports.
Видео доступно в «твиттере» YES Network.
Для Миллера это была лишь пятая игра в MLB.
Гарднер выразил недовольство решением судьи засчитать аут, начав крушить дагаут своей команды.
Видео доступно в «твиттере» Эй Джея Херрманна.
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