Гимнастка Команечи отметила 43-летие олимпийского рекорда пируэтом на пляже

Румынская гимнастка Надя Команечи спустя 43 года после победы на Олимпиаде в Монреале показала, что она в отличной форме.
18 июля 1976 года на Играх в Канаде 14-летняя румынка стала первой в истории гимнасткой, получившей максимальный балл – абсолютную десятку. Рекорд был зафиксирован на разновысоких брусьях. Всего же в Монреале она выиграла три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.
Из гимнастики Команечи ушла в 1981 году, будучи пятикратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратным призёром Игр.
57-летняя спортсменка отметила годовщину своего достижения, идеально исполнив пируэт на пляже. Купальник подчеркнул, что Команечи находится в идеальной форме.
«Вот и мы, через 43 года после 18 июля 1976 года в Монреале. Первая абсолютная десятка. И мой сын делает стойку на руках на заднем плане», — подписала размещённое в «Твиттере» видео гимнастка.
Видео доступно в «твиттере» Надя Команечи.
«Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, какое большое дело совершила», — говорит Команечи в сюжете СВС, посвящённом её рекорду.
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