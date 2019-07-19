Шпажист Бида впервые в карьере сразится за золото чемпионата мира по фехтованию

В соревнованиях шпажистов на чемпионате мира в четвертьфинал вышел россиянин Сергей Бида. В 1/8 финала Бида одолел японца Сатору Уяму со счётом 15:10, в четвертьфинале Бида нанёс поражение ещё одному японскому шпажисту, Коки Кано – 15:12. За выход в финал Бида сражался с украинцем Игорем Рейзлиным и одержал победу со счётом 15:10. Соперником Биды в финале будет венгр Гергей Шиклоши.

Бида ни разу в карьере не поднимался на пьедестал почёта чемпионатов мира и Европы в личных соревнованиях. Год назад он стал бронзовым призёром чемпионата мира в команде. Трижды (2017-19) становился чемпионом Европы в команде.

В женском турнире рапиристок в полуфинал вышла Инна Дериглазова, разгромившая соотечественницу Аделину Загидуллину со счётом 15:3.