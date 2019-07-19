Шпажист Бида стал серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию

Российский шпажист Сергей Бида стал серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия). В финале Бида в упорнейшей борьбе уступил венгру Гергею Шиклоши со счётом 14:15.
Ранее в 1/8 финала Бида одолел японца Сатору Уяму со счётом 15:10, в четвертьфинале Бида нанёс поражение ещё одному японскому шпажисту, Коки Кано – 15:12. За выход в финал Бида сражался с украинцем Игорем Рейзлиным и одержал победу со счётом 15:10.
Бида впервые в карьере поднимется на пьедестал почёта чемпионата мира в личных соревнованиях. Год назад он стал бронзовым призёром первенства планеты в команде. Трижды (2017-19) Сергей был чемпионом Европы в команде.
Серебро Биды – первая медаль сборной России на чемпионате мира – 2019.
В финале женского турнира рапиристок за титул будет бороться Инна Дериглазова.
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