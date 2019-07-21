«Летающий лыжник» Климов стал третьим на этапе летнего Гран-при в Висле

В Висле (Польша) прошёл первый индивидуальный старт летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержал словенец Тими Зайц, набравший 277,9 балла за прыжки на 133,5 и 128,5 м. Вторым стал поляк Давид Кубацки, улетевший на 128 и 131 м. Бронзовую медаль завоевал россиянин Евгений Климов, в первой попытке показавший самый далёкий прыжок дня – 135 м, а во второй – 124,5 м.
В зимнем сезоне-2018/19 именно на этом трамплине в Висле Климов одержал свою первую победу на этапе Кубке мира.
Россияне Михаил Назаров и Роман Трофимов во вторую попытку не отобрались, завершив соревнования на 34-й и 48-й позициях соответственно.
Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Первый этап. Висла, Польша
1. Тими Зайц (Словения) – 277,9.
2. Давид Кубацки (Польша) – 271,3.
3. Евгений Климов (Россия) – 266,8.
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