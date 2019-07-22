Призёр Олимпийских игр Михаил Коляда женился на венгерской фигуристке

Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей за Венгрию. В мае российский спортсмен рассказал, что провёл отпуск со своей невестой, но её имени не назвал.
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Беклемищевой.
До сезона-2010/11 Беклемищева работала в группе Валентины Чеботаревой вместе с Колядой, но затем перешла в парное катание. С 2016 года она выступает за сборную Венгрии в дуэте с Марком Мадьяром.
Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России.
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