Хайдайвер Федотов — восьмой на чемпионате мира в Кванджу после двух прыжков
Россиянин Никита Федотов занимает восьмое место после первого дня соревнований в хайдайвинге в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). По итогам двух прыжков с 27-метровой вышки он набрал 170,40 балла.
Лидерство захватил американец Стив Лобу (218,40). Второе место занимает мексиканец Хонатан Паредес (209,55), третье — чех Михал Навратил (194,05).
Россиянин Артём Сильченко идёт 18-м (144,05), Игорь Семашко — 22-м (98,10). Медали в этом виде программы будут разыграны завтра, 23 июля.
В женских соревнованиях россиянки не участвуют. После двух прыжков лидирует представительница Мексики Адриана Хименес (148,20).
Чемпионат мира в Кваджу завершится 28 июля.
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