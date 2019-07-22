Российские шпажисты заняли седьмое место на чемпионате мира в Будапеште

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Сергея Биды, Сергея Ходоса, Никиты Глазкова и Павла Сухова заняла седьмое место в командных соревнованиях в рамках чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).

В четвертьфинале россияне потерпели поражение от команды Китая со счётом 41:45. На старте турнира за пятое-восьмое места сборная России уступила команде Италии со счётом 33:35, а затем одолела сборную Израиля (45:42).



Ранее женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной вышла в финал командных соревнований, где сразится с итальянками.

Чемпионат мира по фехтованию в столице Венгрии завершится завтра, 23 июля.