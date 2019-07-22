Российские рапиристки победили американок и вышли в финал чемпионата мира

Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной вышла в финал командных соревнований на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В полуфинале россиянки победили команду США со счётом 45:36.
В четвертьфинале россиянки оказались сильнее команды Южной Кореи — 33:25. В финале сборная России сразится с итальянками.
Ранее мужская сборная России по фехтованию на шпагах в четвертьфинале соревнований потерпела поражение от команды Китая со счётом 41:45. За сборную России выступали Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос. На старте турнира за пятое-восьмое место россияне сразятся с командой Италии.
Чемпионат мира по фехтованию в столице Венгрии завершится завтра, 23 июля.
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