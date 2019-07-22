Венгерка Хоссу выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м комплексом

Трёхкратная олимпийская чемпионка, венгерская пловчиха Катинка Хоссу выиграла золото на дистанции 200 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала китаянка Йе Шивень. Третий результат продемонстрировала представительница Канады Сидни Пикрем.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. 200 м комплексом

1. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.07,53.

2. Йе Шивень (Китай) — 2.08,60.

3. Сидни Пикрем (Канада) — 2.08,70.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (3-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.