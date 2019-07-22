Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Венгерка Хоссу выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м комплексом

Венгерка Хоссу выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м комплексом
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка, венгерская пловчиха Катинка Хоссу выиграла золото на дистанции 200 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала китаянка Йе Шивень. Третий результат продемонстрировала представительница Канады Сидни Пикрем.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. 200 м комплексом
1. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.07,53.
2. Йе Шивень (Китай) — 2.08,60.
3. Сидни Пикрем (Канада) — 2.08,70.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (3-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 200 м комплекс
22 июля 2019 года, понедельник. 15:25 МСК
1
Катинка Хоссу
Венгрия
2:07.53
2
Йе Шивень
Китай
+1.07
3
Сидни Пикрем
Канада
+1.17
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент