Фигуристка Нугуманова будет тренироваться в группе Рукавицына

16-летняя фигуристка Елизавета Нугуманова сменила тренера. Наставник из Санкт-Петербурга Ангелина Туренко прекратила сотрудничество со спортсменкой по обоюдному согласию. В качестве причины Туренко назвала то, что «Лиза тяжело работает в спарринге».

До сезона-2017/18 Нугуманова работала в группе Алексея Мишина, где являлась одной из самых перспективных спортсменок.

«Я восемь лет тренировалась в спарринге, и у меня это очень хорошо получалось, мне нравится чему-то учиться и тянуться за сильными спортсменами — это всегда подстёгивает. А ответ Ангелины Николаевны мне непонятен», — приводит слова Нугумановой РИА «Новости».

Позже стало известно, что Нугуманова перешла в группу Евгения Рукавицына, который работает на льду Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

«Да, это действительно так. Для меня большая честь работать с тренерами, у которых есть опыт работы со спортсменами высокого уровня», — сказала фигуристка.

В тренерский штаб Рукавицына входят Валентин Молотов и хореограф Ольга Глинка.