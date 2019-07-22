Фигуристка Нугуманова будет тренироваться в группе Рукавицына

16-летняя фигуристка Елизавета Нугуманова сменила тренера. Наставник из Санкт-Петербурга Ангелина Туренко прекратила сотрудничество со спортсменкой по обоюдному согласию. В качестве причины Туренко назвала то, что «Лиза тяжело работает в спарринге».
До сезона-2017/18 Нугуманова работала в группе Алексея Мишина, где являлась одной из самых перспективных спортсменок.
«Я восемь лет тренировалась в спарринге, и у меня это очень хорошо получалось, мне нравится чему-то учиться и тянуться за сильными спортсменами — это всегда подстёгивает. А ответ Ангелины Николаевны мне непонятен», — приводит слова Нугумановой РИА «Новости».
Позже стало известно, что Нугуманова перешла в группу Евгения Рукавицына, который работает на льду Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.
«Да, это действительно так. Для меня большая честь работать с тренерами, у которых есть опыт работы со спортсменами высокого уровня», — сказала фигуристка.
В тренерский штаб Рукавицына входят Валентин Молотов и хореограф Ольга Глинка.
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