Ушёл из жизни заслуженный тренер России по борьбе Томас Барба

На 90-м году жизни скончался заслуженный тренер России Томас Барба, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
«Всю свою жизнь Томас Самуилович посвятил работе со сборными командами СССР и России по вольной и женской борьбе, был личным тренером олимпийского чемпиона Романа Дмитриева и серебряного призёра Олимпийских игр Алёны Карташовой. Томас Самуилович до конца оставался верен борьбе и помогал советом и делом.
Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Томаса Самуиловича. Глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Роман Дмитриев — олимпийский чемпион 1972 года, серебряный призёр Игр-1976. Алёна Карташова — серебряный призёр Олимпиады 2008 года.
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