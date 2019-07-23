Ушёл из жизни заслуженный тренер России по борьбе Томас Барба

На 90-м году жизни скончался заслуженный тренер России Томас Барба, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

«Всю свою жизнь Томас Самуилович посвятил работе со сборными командами СССР и России по вольной и женской борьбе, был личным тренером олимпийского чемпиона Романа Дмитриева и серебряного призёра Олимпийских игр Алёны Карташовой. Томас Самуилович до конца оставался верен борьбе и помогал советом и делом.



Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Томаса Самуиловича. Глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Роман Дмитриев — олимпийский чемпион 1972 года, серебряный призёр Игр-1976. Алёна Карташова — серебряный призёр Олимпиады 2008 года.