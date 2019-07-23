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Депутат Таймазов лишён золота Олимпийских игр—2012 из-за допинга

Депутат Таймазов лишён золота Олимпийских игр—2012 из-за допинга
Другие / Борьба 0

Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов лишён золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

После повторной проверки в допинг-пробе Таймазова обнаружен туринабол. На Играх 2012 года второе место в этой весовой категории занял грузин Давит Модзманашвили. Бронзовые награды получили россиянин Билял Махов и представитель Ирана Комейл Гасеми. В результате дисквалификации Таймазова Махову достанется серебряная медаль.

Ранее МОК лишил Таймазова золота Олимпиады 2008 года в Пекине в категории до 120 кг. Тогда в его допинг-пробе также были найдены следы запрещённых препаратов.

Таймазов выступал за сборную Узбекистана, хотя родился в Северной Осетии. Сейчас он является депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».

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