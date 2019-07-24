Васькина вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м на спине, Гринёв — на 100 м кролем

Российская пловчиха Дарья Васькина вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м на спине. В полуфинале она продемонстрировала восьмой результат — 27,79. Первое место заняла американка Кэтлин Бейкер (27,62).

Россиянка Анастасия Фесикова (28,01) не смогла отобраться в финал, став 11-й.

Владислав Гринёв пробился в финал на дистанции 100 м вольным стилем с четвёртым результатом (47,82). Светлана Чимрова вышла в финал на 200-метровке баттерфляем с седьмым временем (2.08,30). Финалы в этих дисциплинах состоятся завтра, 25 июля.

Андрей Жилкин не смог выйти в финал на дистанции 200 м комплексом, став девятым (1.58,16).

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-3-4).