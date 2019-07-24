Васькина вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м на спине, Гринёв — на 100 м кролем

Российская пловчиха Дарья Васькина вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м на спине. В полуфинале она продемонстрировала восьмой результат — 27,79. Первое место заняла американка Кэтлин Бейкер (27,62).
Россиянка Анастасия Фесикова (28,01) не смогла отобраться в финал, став 11-й.
Владислав Гринёв пробился в финал на дистанции 100 м вольным стилем с четвёртым результатом (47,82). Светлана Чимрова вышла в финал на 200-метровке баттерфляем с седьмым временем (2.08,30). Финалы в этих дисциплинах состоятся завтра, 25 июля.
Андрей Жилкин не смог выйти в финал на дистанции 200 м комплексом, став девятым (1.58,16).
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-3-4).
- 24 июля 2019
-
16:10
-
15:51
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:32
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
11:01
-
10:38
-
10:33
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
00:43
- 23 июля 2019
-
23:55
-
23:03
-
22:36
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:16
-
20:50
-
20:03
-
19:53
-
19:40