Мамедьяров выиграл этап Гран-при ФИДЕ в Риге

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом и выиграл второй этап серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Исход встречи решился в «армагеддоне». Мамедьяров чёрными фигурами довёл партию до победы после 64-го хода.

Мамедьяров и Вашье-Лаграв примут участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Состязание 16 гроссмейстеров проходило в Риге по нокаут-системе с 11 по 24 июля. Российский гроссмейстер Александр Грищук дошёл до полуфинала. В соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге. Сергей Карякин покинул турнир на четвертьфинальной стадии.