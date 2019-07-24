Мамедьяров выиграл этап Гран-при ФИДЕ в Риге

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом и выиграл второй этап серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Исход встречи решился в «армагеддоне». Мамедьяров чёрными фигурами довёл партию до победы после 64-го хода.
Мамедьяров и Вашье-Лаграв примут участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Состязание 16 гроссмейстеров проходило в Риге по нокаут-системе с 11 по 24 июля. Российский гроссмейстер Александр Грищук дошёл до полуфинала. В соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге. Сергей Карякин покинул турнир на четвертьфинальной стадии.
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