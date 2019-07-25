Тараканова: когда сказала, что ищу спонсора, столкнулась только с осуждением

Российская фигуристка Анастасия Тараканова ответила на вопрос, почему нуждается в спонсоре.

«Несколько месяцев назад я сняла видеообращение, где рассказала, что ищу спонсора. Думала, это видео как-то мне поможет в его поиске, но, к моему глубочайшему сожалению, я получила только волну осуждения и критики.

Как я уже говорила, фигурное катание очень затратный вид спорта, и все эти затраты ложатся на плечи спонсоров. Ими становятся люди, которым небезразлична судьба спортсмена. В России это в основном родители. Так вот, за 12 лет фигурного катания мои спонсоры (родители) вкладывали деньги в моё развитие как спортсменки, и на данный момент сумма вложений перевалила за 20 миллионов рублей. Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих по стечению ряда обстоятельств она очень серьёзная, и вложить им ещё более 3 миллионов, которые нужны мне на новый сезон, не представляется возможным.

Я хотела попасть на сборы к Арутюняну, но на поездку нужна была приличная сумма, которую родители не нашли. Поэтому я и хочу найти постороннего спонсора. И если для европейцев это в порядке вещей и они готовы помогать, как своим, так и чужим спортсменам, то для наших болельщиков это, к сожалению, не так.

Очень надеюсь, что такое положение вещей изменится, и когда людей будут просить о помощи, они перестанут тыкать пальцем в федерацию, правительство и кого-либо ещё. Небольшая поддержка мне оказывается, но пока только одной девушкой, и она не из России. Я ей очень признательна за то, что она единственная откликнулась на мою просьбу», – написала Тараканова в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».