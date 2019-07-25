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Сидорова победила в прыжках с шестом на ЧР и установила личный рекорд

Сидорова победила в прыжках с шестом на ЧР и установила личный рекорд
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом.

28-летняя спортсменка показала результат 4,86 м, установив личный рекорд. Второе место заняла Ангелина Жук-Краснова (4,61), третьей стала Ирина Иванова (4,56).

Сидорова выиграла чемпионат России в четвёртый раз. Также она является чемпионкой Европы 2014 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2015, 2019), двукратным серебряным призёром чемпионатов мира в помещении (2014, 2018).

На чемпионате России по лёгкой атлетике разыграют 40 комплектов наград. Соревнования завершатся 27 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Женщины. Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова — 4,86
2. Ангелина Жук-Краснова — 4,61
3. Ирина Иванова — 4,56.

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