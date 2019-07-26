Участница Олимпиады-2016 арестована за транспортировку 50 кг наркотиков
26-летняя голландская бегунья Мадия Гафур была арестована 18 июня после того, как в её автомобиле были обнаружены 50 кг метамфетамина и экстази. Стоимость обнаруженного оценивается в 2 млн евро, сообщает NOS. Спортсменка пыталась перевести наркотики из Германии в Нидерланды и была задержана на таможне.
Более месяца Мадию считали пропавшей, так как после этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате её никто не видел. Лишь 18 июля появилась информация о том, что Гафур находится в немецкой тюрьме, а на этой неделе были обнародованы подробности.
26-летняя спортсменка принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и должна была выступить на чемпионате мира в Дохе (Катар) в беге на 400 м.
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