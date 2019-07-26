Ватерполистка Прокофьева — о пятом месте на ЧМ: доброжелатели захлопали стоя

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева подвела итоги выступления команды на чемпионате мира в Южной Корее. Проиграв только один матч, четвертьфинал со сборной Австралии (7:9), россиянки досрочно выбыли из борьбы за медали и заняли итоговое пятое место.

«Мы настолько оберегаем и привязываемся к своей мечте, что появляется опасность ослепнуть! В какой-то момент ты понимаешь, что смотришь только вперёд, и вроде всё хорошо, ты на правильном пути… и вроде всё идёт по плану. Улыбкой расплываешься и радуешься, перестаёшь слышать и видеть, что происходит вокруг, решив, что это просто обыденные дни, похожие друг на друга, ведь счастье то вон там — в реализации своей мечты, ждёт тебя, осталось только дотянуться. Тут опасность подбираться ближе.

В один из дней, в обычный (как ты любишь говорить), твой план рухнул. Да так ещё хорошо, что треск был слышен каждому. Доброжелатели захлопали стоя, с такой ещё улыбкой, что ты чувствуешь её.

Сидя у разбитого корыта, погружённая полностью в происходящее, в одиночестве ты задаёшь себе вопрос: «С чем ты осталась?» Столько времени и сил было потрачено, столько дней прожито впустую, ведь дотянуться-то было… А надо ли дальше? А стоит ли?

Послушав кучу дерьма о себе, о команде, задыхаясь от собственных же мыслей, практически смирившись… Где-то в глубине тихий голос внутри тебя что-то шепчет неразборчиво… Ты просишь заткнуться его в своей голове, и так достаточно сказано.

И тут слышишь душу свою. Открой глаза и присмотрись, какой увлекательной, красивой, неповторимой дорогой ты идёшь, какие люди тебя окружают, как многому ты учишься, а сколько историй в твоём багаже, а что ты видела, а как сильнее стала. Тяжело, естественно, испытания даются сильным. И кто тебе сказал, что это конец и о каких планах идёт вообще речь?

Мы не знаем, какая дорога нас ждёт, но она обязательно будет интересной, наш путь будет сложным, но мы будем идти и верить!

Спасибо вам за всё, девочки! Для меня честь проходить с вами эти испытания! Спасибо за всё тем, кто не оставляет. А “доброжелателям” — да тоже спасибо, хотя нет, пошли вы [к чёрту]. А мы двигаемся дальше!» — написала Прокофьева на своей странице в «Инстаграме».