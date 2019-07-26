Впечатляющая победа над Испанией вывела Россию на ЧМ-2019. Видео всех голов

Сборная России по пляжному футболу в заключительном туре второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2019, который проходит в Москве, победила команду Испании со счётом 6:1.

В начале встречи точный удар по воротам испанцев нанёс голкипер россиян Максим Чужков. В середине первого периода сборная России удвоила преимущество благодаря автоголу Хавьера Торреса. В конце второй 12-минутки сначала Борис Никоноров добил мяч в ворота после сейва Доны, затем Виктор Крышанов головой замкнул передачу Никонорова, а Артур Папоротный довёл перевес России до пяти голов после розыгрыша углового. В заключительной трети матча Юрий Крашенинников забил шестой гол сборной России.

Российские футболисты заняли первое место в группе 2 и в финале европейского отборочного турнира сыграют с командой Италии, выигравшей мини-турнир в группе 1. Обе команды, как и сборные Швейцарии и Беларуси, которые поспорят за бронзу, гарантировали себе путёвки на чемпионат мира — 2019. Он пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

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