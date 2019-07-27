Зеппельт: допингистов защищают, протестующих наказывают. Добро пожаловать в FINA

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный материалами о допинге в российском спорте, прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) ужесточить правила для спортсменов, бойкотирующих церемонию награждения.
«Допингистов защищают, а спортсмены, протестующие против них, наказываются. Добро пожаловать в мир FINA. После скандала на чемпионате мира FINA ужесточила наказания за протесты», — написал Зеппельт в «Твиттере».
Журналист также опубликовал материал, в котором заявил, что в правила FINA добавлен новый пункт, согласно которому «медалисты обязаны активно участвовать во всём ходе соревнований, включая церемонию награждения». Если они не будут придерживаться этого, им грозит суровое наказание: пловцы могут быть отстранены, их медали заберут».
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