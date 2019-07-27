Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией на вечеринке в Корее

Женская сборная России по водному поло выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате трагедии, произошедшей на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
«Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы. Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник», — приводит ТАСС слова главного тренера женской сборной России по водному поло Александра Гайдукова.
Напомним, инцидент произошёл около двух часов ночи на вечеринке спортсменов в ночном клубе. В результате обрушения балкона погибли два гражданина Южной Кореи, 17 человек получили повреждения, среди них — восемь ватерполистов (четыре гражданина США, два — Новой Зеландии, по одному – из Нидерландов и Италии).
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