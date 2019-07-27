Загитова показала платье для новой короткой программы на сезон-2019/20

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях Алина Загитова выступила с новой короткой программой на сезон-2019/20 во время шоу The Ice в Японии. 17-летняя россиянка будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви.



Загитова выложила фото с проката на своей странице в «Инстаграме», показав поклонникам новое платье, в котором будет выступать в следующем сезоне. «В образе», — подписала фотографию фигуристка.

Ранее спортсменка уже выкладывала короткий фрагмент новой программы. Известно, что в новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры.



В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой мира.