Допинг-проба австралийской пловчихи Джек дала положительный результат

Австралийская пловчиха Шайна Джек провалила допинг-тест перед стартом чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ей пришлось покинуть соревнования ещё до старта плавательного турнира. Ранее спортсменка заявляла, что причиной отъезда стали личные причины.
«С большой грустью и душевной болью мне пришлось покинуть чемпионат мира из-за обнаружения в моей допинг-пробе запрещённого вещества. Я не принимала этого вещества сознательно.
Сейчас идет расследование, я и моя команда делаем всё возможное, чтобы выяснить, когда и каким образом это вещество попало в организм. Буду благодарна, если вы будете уважать мою личную жизнь, так как сейчас мне нелегко с этим справиться», — написала австралийская пловчиха в «Инстаграме».
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится в воскресенье, 28 июля.
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