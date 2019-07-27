Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Допинг-проба австралийской пловчихи Джек дала положительный результат

Допинг-проба австралийской пловчихи Джек дала положительный результат
Другие / Водные виды спорта 0

Австралийская пловчиха Шайна Джек провалила допинг-тест перед стартом чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ей пришлось покинуть соревнования ещё до старта плавательного турнира. Ранее спортсменка заявляла, что причиной отъезда стали личные причины.

«С большой грустью и душевной болью мне пришлось покинуть чемпионат мира из-за обнаружения в моей допинг-пробе запрещённого вещества. Я не принимала этого вещества сознательно.

Сейчас идет расследование, я и моя команда делаем всё возможное, чтобы выяснить, когда и каким образом это вещество попало в организм. Буду благодарна, если вы будете уважать мою личную жизнь, так как сейчас мне нелегко с этим справиться», — написала австралийская пловчиха в «Инстаграме».

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится в воскресенье, 28 июля.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент