Минаков – серебряный призёр ЧМ в Кванджу на дистанции 100 м баттерфляем

В Кванджу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на 100-метровке баттерфляем.



17-летний россиянин преодолел дистанцию за 50,83 секунды, установив новый рекорд России. Победу одержал многократный чемпион нынешних соревнований американец Калеб Дрессел (49,66). Обладателем бронзовой награды стал олимпийский чемпион Олимпиады 2012 года Чад Ле Кло из ЮАР. Мировой рекордсмен на 200-метровке баттерфляем Кшиштоф Милак остался четвёртым.



Для России эта медаль стала 26-й на чемпионате мира в Кванджу. У россиян 12 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые награды. Лидирует в общем зачёте команда Китая.



Соревнования завершатся завтра, 28 июля.