Колесников вышел в финал 50-метровки на спине с лучшим временем. Рылов – третий
В Кванджу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов пробились в финал соревнований на дистанции 50 метров на спине.
Колесников, являющийся рекордсменом мира в этой дисциплине, выиграл полуфинальный заплыв и показал результат 24,35 секунды. В другом полуфинале первое место занял Рылов, уже успевший выиграть на этих соревнованиях золотую медаль на дистанции 200 метров на спине, а также серебряную награду на 100-метровке. Россиянин преодолел 50 метров за 24,56 секунды. Это третий результат полуфиналов. Вторым в решающий заплыв квалифицировался представитель Румынии Роберт Глинта (24,53 секннды).
Финал в этой дисциплине пройдёт в воскресенье, 28 июля.
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