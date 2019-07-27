Дзюдоисты Ярцев и Могушков стали бронзовыми призёрами этапа Гран-при в Загребе

Российские дзюдоисты Денис Ярцев и Муса Могушков стали бронзовыми призёрами этапа Гран-при в Загребе (Хорватия) в весовой категории до 73 кг. Оба россиянина выиграли соревнования в подгруппах, но в полуфиналах уступили. Могушков проиграл канадцу Артуру Маргелидону, а Ярцев – будущему победителю, израильтянину Тогару Бутбулю. В утешительных схватках за бронзу оба россиянина одержали победу.
В соревнованиях дзюдоисток Мадина Таймазова остановилась в шаге от пьедестала в весе до 70 кг. В финальной схватке в группе В Таймазова уступила голландке Ким Поллинг, ставшей серебряным призёром. А в утешительном поединке за бронзу справилась ещё с одной дзюдоисткой из Нидерландов — Санной ван Дийк.
Дарья Давыдова в финале группы С в категории до 63 кг уступила будущему серебряному призёру – японке Нами Набекуре.
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