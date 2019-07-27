Борцы Ярбилов и Сефершаев стали победителями международного турнира в Минске

В Минске (Беларусь) проходит международный рейтинговый турнир UWW по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева. В нём принимает участие сборная команда России U23 — борцы, которые добивались высот на юношеском и юниорском уровнях.

В первый день соревнований российские борцы завоевали медали в четырёх весовых категориях, две из них – золотые. Победителями соревнований стали Эмин Сефершаев в весе до 55 кг и Магомед Ярбилов, который в финальной схватке в категории до 72 кг нанёс поражение соотечественнику — Нареку Оганяну. Бронзовыми призерами стали Владимир Забейворота (до 55 кг), Милад Алирзаев (до 82 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

Греко-римская борьба. Рейтинговый турнир UWW памяти Олега Караваева. Минск, Беларусь

До 55 кг

1. Эмин Сефершаев (Россия)

2. Манжет Манжет (Индия)

3. Владимир Забейворота (Россия)



До 72 кг

1. Магомед Ярбилов (Россия)

2. Нарек Оганян (Россия)

3. Меиржан Шермаханбет (Казахстан) и Владимир Манкевич (Беларусь)



До 82 кг

1. Виктор Сосуновский (Беларусь)

2. Эмрах Куш (Турция)

3. Билан Нальгиев (Узбекистан) и Милад Алирзаев (Россия)



До 97 кг

1. Сергей Стародуб (Беларусь)

2. Сулейман Демирчи (Турция)

3. Артур Саргсян (Россия) и Ерулан Искаков (Казахстан).