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Сборная Дагестана выиграла Кубок России по вольной борьбе

Сборная Дагестана выиграла Кубок России по вольной борьбе
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В Орехово-Зуево состоялся розыгрыш Кубка России по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие четыре команды — Дагестан, Москва, Красноярский край и сборная Российского спортивного студенческого союза, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Соревнования прошли по круговой системе. Победу одержала сборная Дагестана.

Вольная борьба. Кубок России. Орехово-Зуево
Первый круг
Дагестан – Красноярский край – 8:2.
Москва – РССС – 7:3.

Второй круг
Дагестан – РССС – 10:0.
Красноярский край – Москва – 6:4.

Третий круг
Москва — Республика Дагестан – 2:8.
РССС — Красноярский край – 2:8.

Итоговая квалификация
1. Дагестан.
2. Красноярский край.
3. Москва.
4. Российский спортивный студенческий союз.

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