Сборная Дагестана выиграла Кубок России по вольной борьбе

В Орехово-Зуево состоялся розыгрыш Кубка России по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие четыре команды — Дагестан, Москва, Красноярский край и сборная Российского спортивного студенческого союза, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Соревнования прошли по круговой системе. Победу одержала сборная Дагестана.



Вольная борьба. Кубок России. Орехово-Зуево

Первый круг

Дагестан – Красноярский край – 8:2.

Москва – РССС – 7:3.



Второй круг

Дагестан – РССС – 10:0.

Красноярский край – Москва – 6:4.



Третий круг

Москва — Республика Дагестан – 2:8.

РССС — Красноярский край – 2:8.



Итоговая квалификация

1. Дагестан.

2. Красноярский край.

3. Москва.

4. Российский спортивный студенческий союз.

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