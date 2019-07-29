Россиянин Грищук поднялся на второе место на этапе Grand Chess Tour в Париже

На этапе Grand Chess Tour в Париже были сыграны 7-9-й туры в рапид. По правилам, за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко.
Сегодня, 29 июля, россиянин Александр Грищук выиграл у соотечественника Яна Непомнящего, сыграл вничью с голландцем Анишем Гири и нанёс поражение американцу Фабиано Каруане. Непомнящий победил представителя Польши Яна-Кшиштофа Дуду и уступил американцу Хикару Накамуре.
После девяти туров лидером является француз Максим Вашье-Лаграв, набравший 13 очков. Грищук отстаёт от него на 1 пункт. Затем следуют Непомнящий и индиец Вишванатан Ананд, в активе которых по 10 очков, Каруана и Дуда (оба — по 9), Накамура (8), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и россиянин Даниил Дубов (оба — по 7), Гири (5).
Положение участников после 9-го тура
1. Максим Вашье-Лаграв – 13
2. Александр Грищук – 12
3-4. Ян Непомнящий, Вишванатан Ананд — по 10
5-6. Фабиано Каруана, Ян-Кшиштоф Дуда — по 9
7. Хикару Накамура — 8
8-9. Шахрияр Мамедьяров, Даниил Дубов – по 7
10. Аниш Гири — 5.
- 29 июля 2019
-
21:09
-
20:21
-
19:52
-
19:02
-
18:51
-
18:43
-
17:52
-
17:48
-
17:25
-
16:39
-
14:41
-
12:50
-
11:53
-
10:21
-
09:33
-
06:03
-
00:57
-
00:45
-
00:15
- 28 июля 2019
-
23:25
-
22:38
-
21:59
-
21:26
-
21:02
-
19:08
-
18:55
-
18:03
-
17:54
-
17:41
-
16:52
-
16:46
-
16:34
-
15:51
-
15:43
-
15:23