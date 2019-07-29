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Россиянин Грищук поднялся на второе место на этапе Grand Chess Tour в Париже

Россиянин Грищук поднялся на второе место на этапе Grand Chess Tour в Париже
Другие / Шахматы 0

На этапе Grand Chess Tour в Париже были сыграны 7-9-й туры в рапид. По правилам, за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко.

Сегодня, 29 июля, россиянин Александр Грищук выиграл у соотечественника Яна Непомнящего, сыграл вничью с голландцем Анишем Гири и нанёс поражение американцу Фабиано Каруане. Непомнящий победил представителя Польши Яна-Кшиштофа Дуду и уступил американцу Хикару Накамуре.

После девяти туров лидером является француз Максим Вашье-Лаграв, набравший 13 очков. Грищук отстаёт от него на 1 пункт. Затем следуют Непомнящий и индиец Вишванатан Ананд, в активе которых по 10 очков, Каруана и Дуда (оба — по 9), Накамура (8), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и россиянин Даниил Дубов (оба — по 7), Гири (5).

Положение участников после 9-го тура

1. Максим Вашье-Лаграв – 13
2. Александр Грищук – 12
3-4. Ян Непомнящий, Вишванатан Ананд — по 10
5-6. Фабиано Каруана, Ян-Кшиштоф Дуда — по 9
7. Хикару Накамура — 8
8-9. Шахрияр Мамедьяров, Даниил Дубов – по 7
10. Аниш Гири — 5.

Грищук вышел на четвёртое место на этапе Grand Chess Tour в Париже
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