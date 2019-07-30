Синхронист Мальцев: на ЧМ в Кванджу хотелось более объективного судейства

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев после завоевания золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) оценили уровень судейства на турнире.
«В нашем виде спорта, вообще, очень высокий субъективизм. Многие судьи оценивают выступления по принципу нравится/не нравится. А потом даже не могут обосновать своё решение! Хочется, чтобы всё было более объективно.
Было ли судейство в Кванджу лучше, чем на предыдущих турнирах? Мы были немного расстроены оценками за финал произвольной программы. В полуфинале наши оценки несколько выше. Хотя обычно в финале поднимают баллы. Особенно когда ты сделал всё лучше. Но наши главные конкуренты — итальянцы были недовольны и обижены на судейство. Арбитры же сократили их отставание от нас. Наверное, чтобы итальянцам не было так обидно.
С итальянцами у нас напряжённые отношения, не говорили с ними. Если до 2017 года они были доброжелательны, то после их победы… Сейчас итальянцы холодно к нам относятся", — цитирует Мальцева «Московский комсомолец».
«С остальными ребятами мы отлично общаемся, поддерживаем друг друга. Нас можно назвать большой семьей микст-дуэтов! У всех тёплые отношения. В этом году к нам присоединились пары из Австралии и Узбекистана. В Корее австралиец выступал в первый раз — для него это было чем-то невероятным! Он всё время делился с нами своим позитивом», — добавила Гурбанбердиева.
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