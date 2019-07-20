Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев с результатом 92,9667 балла завоевали золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Итальянская пара Манила Фламини и Джорджо Минизини (91,8333) стала второй. Японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (90,4000) – третьи.
Ранее Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото чемпионата мира в технической программе.
Мальцев впервые в карьере выиграл обе программы на чемпионате мира — и техническую, и произвольную.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (8-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-3).
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