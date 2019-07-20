Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото ЧМ в произвольной программе

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Другие / Водные виды спорта 0

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев с результатом 92,9667 балла завоевали золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Итальянская пара Манила Фламини и Джорджо Минизини (91,8333) стала второй. Японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (90,4000) – третьи.

Ранее Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото чемпионата мира в технической программе.

Мальцев впервые в карьере выиграл обе программы на чемпионате мира — и техническую, и произвольную.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (8-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-3).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент