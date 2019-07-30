20-летняя фигуристка Лобода объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Алла Лобода, выступавшая в дуэте с Павлом Дроздом, приняла решение завершить спортивную карьеру в 20 лет.
«В честь меня и Паши Дрозда поднимался флаг России в Риге, Гданьске, Куршевеле, городе Нагойя (Япония), два раза в Барселоне, Братиславе, Линце, Таллине, Марселе, Дебреце, Тайбэе, Бергамо. Мне безумно приятно вспоминать эти моменты. Наш дуэт Лобода – Дрозд, думаю, запомнился многим. Свой след в танцах на льду мы оставили. Хочу сказать спасибо Паше за наш совместный путь, спасибо тренерам Ксении Геннадиевне Румянцевой и Екатерине Валерьевне Волобуевой за то, что привели нас к победам.
Спасибо Антону Шибневу за наш год совместной работы, за то, что всегда поддерживал и верил, и по сей день поддерживает меня в профессиональном становлении, я многому научилась за это время и по-настоящему полюбила кататься. Спасибо Анжелике Алексеевне Крыловой, что поддержала в трудную минуту. Спасибо Софье Николаевне Киташевой, с которой я начинала в клубе ЦСКА.
Но сейчас я понимаю, что передавая всё, чему меня научили мои наставники, своим маленьким ученикам, я принесу гораздо больше пользы. Я только пробую, совершаю первые шаги в качестве тренера. Но уже безумно воодушевлена и взволнована», – написала Лобода.
Пост доступен в «инстаграме» Аллы Лободы.
Лобода и Дрозд — двукратные призёры юниорских чемпионатов мира, трёхкратные призёры финалов юниорского Гран-при.
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