Загитова: фигурное катание — это полёт

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы россиянка Алина Загитова, рассказала о том, что значит для неё фигурное катание.

«Фигурное катание – это не просто карьера и работа, это моя жизнь. Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто – это не для меня, я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо.

Фигурное катание – это полёт. Я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь.

Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им!

Но самое главное — оставаться собой. Будь собой!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

В сезоне-2019/20 короткая программа Алины будет на песню Ясмин Леви «Me Voy», а в произвольной Загитова предстанет в образе Клеопатры.