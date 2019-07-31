Ягудин: я был уверен, что Тарасова даёт мне допинг

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как его тренер Татьяна Тарасова давала ему аспирин вместо допинга.
«Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: «На таблетку». «Чего это?» — «Лёш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай».
Я съел эту таблетку, попёрло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней её.
Приезжаем на какой-то турнир. Говорю: «Татьяна Анатольевна, где?» — «Что?» — «Ну, вы мне допинг давали…» — «Лёш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». А я был уверен, что это допинг. Ментально, психологически. Она ж там с медиками, как сказала», — рассказал Ягудин в программе «Тает лёд».
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