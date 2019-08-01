Крюгер выиграл забег в гору на фестивале Blink, Тарьей Бё обогнал Устюгова

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия). Соревнования проходят на лыжероллерах.
В забеге принимали участие четыре представителя России. Лучший результат продемонстрировал Илья Порошкин, который финишировал пятым. Сергей Устюгов занял 13-ю позицию, Иван Кириллов пересёк финишную черту 30-м, а Евгений Белов – 54-м. Россияне Глеб Ретивых и Никита Куракин были заявлены на гонку, однако на старт не вышли.
Наряду с лыжниками в борьбу вступили и некоторые известные биатлонисты. Лучшим из них стал норвежец Тарьей Бё, занявший 11-ю строчку. Представитель Латвии Андрей Расторгуев финишировал 22-м, швед Себастиан Самуэльссон – 27-м.
В той же дисциплине у женщин победу праздновала норвежка Тереза Йохауг.
- 1 августа 2019
-
19:36
-
19:18
-
19:17
-
18:37
-
18:17
-
16:41
-
16:00
-
15:17
-
14:54
-
14:47
-
13:58
-
13:34
-
12:48
-
12:42
-
11:45
-
10:33
-
09:37
-
00:56
-
00:39
- 31 июля 2019
-
23:56
-
22:58
-
22:10
-
21:55
-
21:28
-
21:03
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
17:53
-
17:09
-
16:53
-
15:38
-
15:21
-
15:08