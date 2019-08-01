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Крюгер выиграл забег в гору на фестивале Blink, Тарьей Бё обогнал Устюгова

Крюгер выиграл забег в гору на фестивале Blink, Тарьей Бё обогнал Устюгова
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия). Соревнования проходят на лыжероллерах.

В забеге принимали участие четыре представителя России. Лучший результат продемонстрировал Илья Порошкин, который финишировал пятым. Сергей Устюгов занял 13-ю позицию, Иван Кириллов пересёк финишную черту 30-м, а Евгений Белов – 54-м. Россияне Глеб Ретивых и Никита Куракин были заявлены на гонку, однако на старт не вышли.

Наряду с лыжниками в борьбу вступили и некоторые известные биатлонисты. Лучшим из них стал норвежец Тарьей Бё, занявший 11-ю строчку. Представитель Латвии Андрей Расторгуев финишировал 22-м, швед Себастиан Самуэльссон – 27-м.

В той же дисциплине у женщин победу праздновала норвежка Тереза Йохауг.

Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я
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