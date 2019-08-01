Питерский «Кристалл» обыграл ЦСКА в матче шестого тура ЧР по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» благодаря дублю Датиньи одержал домашнюю победу над московским ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России по пляжному футболу со счётом 7:2.
В составе «Кристалла» забитыми мячами также отметились Юрий Крашенинников, Максим Чужков, Родриго, Артур Папоротный и Маурисиньо. У ЦСКА голы на счету Михаила Семёнова и Алексея Медведева.
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Элмонт» (Королёв) — «Локомотив» (Москва) — 5:7,
«Крылья Советов» (Самара) — «Дельта» (Саратов) — 5:3,
«Сити» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5.
После шести туров в турнирной таблице лидирует «Кристалл» (17 очков), следом идут «Спартак», «Локомотив» и «Крылья Советов» — по 12.
В пятницу, 2 августа, «Кристалл» в седьмом туре сыграет с «Сити», а ЦСКА встретится с «Дельтой».
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