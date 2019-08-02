Белорукова: у меня не было психолога и никогда не будет

Российская лыжница Юлия Белорукова, занявшая в прошлом сезоне восьмое место в общем зачёте Кубка мира, рассказала о подготовке к новому сезону.

«Следующий сезон особенный — никаких Олимпийских игр или чемпионатов мира. Это означает, что можно попробовать что-то новое в тренировочном режиме, поэкспериментировать.

Готовясь к прошлому сезону, мы с тренером Маркусом Крамером сконцентрировались на улучшении моих результатов на дистанции. И когда я выиграла спринт на этапе Кубка мира в Руке, я подумала: «Супер, теперь я могу сделать всё что угодно!». Однако оказалось совсем не так. Очевидно, мы допустили ошибки и теперь должны внести необходимые коррективы.

Многие болельщики не понимают, что, когда ведёшь борьбу за подиум, важны любые мелочи. Но я знаю, что мне не нужен психолог. У меня его никогда не было и не будет. Только я знаю, как настроиться на гонку. Если вспомнить, каково было находиться на олимпийском подиуме, это помогает. Невозможно описать словами, если вы этого не испытали. Это очень сильные эмоции — отвал башки», — цитирует Белорукову Daily Skier.