Одна из старейших регат России возьмёт старт на Балтике 10 августа

Меньше двух недель остаётся до старта XXIII Санкт-Петербургской парусной недели (СППН) и чемпионата России в национальном крейсерско-гоночном классе яхт «Л-6».
СППН — одна из старейших регат, проводимых в России, берущая начало с 1898 года. Как и в прошлом году, совместно с регатой будет проходить чемпионат России в национальном крейсерско-гоночном классе яхт «Л-6».
Захватывающее морское приключение начнётся 10 августа 2019 года стартом первого этапа Недели и чемпионата России. За гоночную неделю участники регаты должны будут пройти более 300 морских миль и посетить самые крупные прибрежные города Ленинградской области, а также остров Гогланд. Регата будет состоять из пяти морских этапов протяжённостью от 15 до 65 морских миль и четырёх коротких, динамичных портовых гонок.
Яхты класса «Л-6», участвующие в чемпионате России, немного изменят маршрут и вместо коротких гонок в Приморске пойдут по длинному маршруту с общим финишем регаты в Кронштадте.
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