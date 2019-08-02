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Лыжница Йохауг намерена попробовать силы в лёгкой атлетике

Лыжница Йохауг намерена попробовать силы в лёгкой атлетике
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг сообщила, что на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике в Хамаре собирается пробежать дистанцию 10 000 м. Соревнования пройдут в воскресенье, 4 августа.

«Интересно попробовать себя в других областях. В этом сезоне нет чемпионата мира, поэтому есть возможность бросить себе новый вызов. Знаю, что неплохо бегаю. Когда узнала о соревнованиях, подумала: „А почему нет?“, — цитирует спортсменку Aftenposten.

В минувшем сезоне Йохауг заняла третье место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее 10-кратная чемпионка мира стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия). Соревнования проходят на лыжероллерах. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анна Нечаевская, которая финишировала четвёртой.

Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я
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