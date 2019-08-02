Тедеев: не рассматриваем Махова в качестве кандидата на место в сборной России

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2012, трёхкратный чемпион мира Билял Махов, не выступавший из-за травм и болезней почти два года, попал в заявочный список международного турнира памяти Вацлава Циолковского после самостоятельного обращения к организаторам соревнований. От России в весовой категории до 125 кг заявлен Алан Хугаев.
«Участие Махова в мемориале Циолковского – личная инициатива спортсмена. Мы не рассматриваем его в качестве кандидата на место в сборной России. Видимо, Билял планирует выступить на чемпионате страны следующего года, вот и решил сейчас стартовать.
Лидер в весовой категории до 125 кг Анзор Хизриев — чемпион II Европейских игр в Минске. Есть ещё и Алан Хугаев, выигравший золото чемпионата России-2019. Его мы отправили в Варшаву, чтобы посмотреть, как Алан проявит себя в соперничестве с сильными зарубежными борцами. Если ему удастся попасть в тройку, тогда проведём дополнительную схватку между Хугаевым и Хизриевым, которая назовёт участника чемпионата мира в Нур-Султане.
Если в Польше победит Махов? Это только увеличит конкуренцию и придаст ребятам дополнительный импульс в своём развитии. Но, повторюсь, на Махова мы сейчас не рассчитываем. Даже если он вдруг займёт в Варшаве первое место», — приводит слова Тедеева пресс-служба ОКР.
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